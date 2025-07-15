В Израиле две ультрарелигиозные партии уходят из правительства

В Израиле партия "Агудат Исраэль", стоящая на позициях ультраортодоксального иудаизма, объявила о выходе из правящей коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху. Об этом было объявлено во вторник. Рекомендацию покинуть кабинет дал Совет мудрецов Торы, объединяющий ряд видных раввинов. Члены кабинета - заместитель министра культуры Яаков Тесслер и министр по делам Иерусалима Меир Поруш - подали в отставку, которая должна вступить в силу через 48 часов.

Днём ранее стало известно об уходе из коалиции союзников "Агудат Исраэль" по блоку "Яхадут ха-Тора", ультраортадоксальной партии "Дегель ха-Тора". Решение, как сообщают израильские СМИ, было принято по указанию связанных с партией раввинов, которые обвинили правительство в неспособности принять закон об освобождении студентов религиозных учебных заведений - йешив от призыва в армию.

Обе партии располагают в Кнессете семью мандатами. Их уход из кабинета будет означать, что у правительства Нетаньяху останется в Кнессете большинство всего в один голос. При этом представители блока "Религиозный сионизм" угрожают также выйти из правящей коалиции в случае, если будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое они сочтут невыгодным. СМИ отмечают, что распад правительства в любом случае маловероятен до конца летней сессии Кнессета 27 июля.

Студенты йешив пользовались освобождением от призыва в израильскую армию. В прошлом году Верховный суд постановил, что это освобождение должно быть отменено. С тех пор правительство пытается добиться принятия нового законопроекта о призыве, однако его проект не устраивает ультрарелигиозные партии, которые настаивают на сохранении статус-кво.