В Израиле массовые протесты с требованием отставки Нетаньяху

В субботу протестующие вновь вышли на улицы Тель-Авива, Кесарии и Хайфы, требуя отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов.

Также протестующие требуют, чтобы правительство заключило сделку по освобождению заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года. Группировка признана террористической в США и Евросоюзе. В воскресенье, 7 апреля, исполнится ровно шесть месяцев с нападения боевиков ХАМАС на Израиль и захвата заложников.

"Мы убедились, что наши заложники вернутся к нам благодаря соглашениям, а не боевым действиям", – сказал организатор иерусалимского отделения Форума семей заложников и пропавших без вести Том Баркай, выступая перед протестующими.

В Тель-Авиве протестующие направились к штаб-квартире профсоюза Гистадрут, чтобы потребовать от председателя организации объявить крупномасштабную забастовку. Таким образом протестующие хотят оказать давление на правительство, чтобы оно согласилось заключить сделку по освобождению заложников из сектора Газа.

Как передает The Times of Israel, люди также скандировали "Элад, нам жаль!". Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что они вернули тело заложника Элада Кацира, который находился в плену у радикальной палестинской группировки "Исламский джихад". В ЦАХАЛ предполагают, что его убили в середине января.

По мнению The Times of Israel, это самые масштабные демонстрации в Израиле с 7 октября 2023 года. Газета также сообщает о стычках протестующих с полицией в Тель-Авиве. Во время разгона демонстрантов были задержаны четыре человека, пожилого мужчину сбила полицейская лошадь.