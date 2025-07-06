В Израиле опубликован список 20 живых заложников, остающихся в Газе

В Израиле опубликован список 20 живых из 50 израильских заложников, остающихся в секторе Газа после похищения палестинскими радикальными группировками во время нападения 7 октября 2023 года. Они находятся в плену уже 639 дней.

Среди заложников, которые, по данным израильской стороны остались в живых, — 11 человек, похищенных на фестивале "Нова" в Реиме, два солдата Армии обороны Израиля и семь человек, похищенных из разных кибуцев.

В списке имеется имя Максима Харкина, уроженца Донбасса. Известно, что, находясь в плену, он получил российское гражданство.

В Израиле ожидают заключение соглашения с палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. По предварительным данным, оно предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение в течение этого времени 10 живых заложников и возвращение тел 18 погибших — в обмен на освобождение палестинских заключённых из тюрем Израиля.

Переговоры между Израилем и ХАМАС в ближайшее время состоятся в Катаре. Израильская делегация в воскресенье днём вылетела в Доху.

Форум семей заложников опубликовал обращение, в котором выразил обеспокоенность по поводу поэтапного подхода в соглашении с палестинцами и необходимости проведения "отбора" лишь половины живых заложников для обмена в рамках сделки.

"Жестокий отбор и поэтапный подход причиняют невыносимые страдания всем 50 семьям заложников — как живых, так и погибших. В этот критический час нельзя поддаваться диктату "списков Шиндлера" — словно вернуть всех было невозможно", — говорится в обращении.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп может объявить о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС на встрече с Нетяньяху в понедельник, 7 июня. Кроме того, сообщалось, что президент США выступит гарантом сделки по прекращению огня в Газе.