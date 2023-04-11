В Израиле умер писатель, автор "Русского романа", Меир Шалев

Израильский писатель и обозреватель газеты " Едиот Ахронот" Меир Шалев умер 11 апреля в возрасте 74 лет. У него было онкологическое заболевание.

Меир Шалев родился в 1948 году в семье известного израильского писателя Ицхака Шалева, автора бестселлера "Дело Габриэля Тироша".

Меир Шалев с 1966 года служил в армии, в бригаде "Голани". Участвовал в Шестидневной войне. После службы в армии изучал психологию в Еврейском университете в Иерусалиме и одновременно работал водителем "Скорой помощи". Учился на курсах теле- и радиоведущих.

Первой публикацией Меира Шалева стали стихи в газете "Маарив" в 1969 году. С 1974 года по конец 1980-х работал как теле- и радиоведущий, а затем оставил телевидение и радио и посвятил себя литературной работе.

В 1988 году писатель опубликовал первую книгу "Русский роман" о репатриации евреев из России в Израиль. Книга стала бестселлером.

Меир Шалев был гостем программ Радио Свобода.