В Израиле умер рекордсмен мира по числу сбитых реактивных самолетов

В Израиле в возрасте 87 лет умер бригадный генерал Гиора Эпштейн, ветеран ВВС ЦАХАЛа, самый результативный летчик-истребитель в истории арабо-израильского конфликта, рекордсмен мира по количеству сбитых реактивных боевых самолетов.

Об этом сообщает израильское русскоязычное издание Newsru.

Гиора Эпштейн родился в 1938 году в кибуце Негба. Поступил на службу в ВВС в 1963 году. Участвовал в Шестидневной войне (1967), Войне на истощение (1967—1970) и Войне Судного дня (1973). Летая на истребителях "Мираж III" и "Нешер", одержал 17 воздушных побед (в том числе девять из них – за двое суток).

Первую победу в воздушном бою Гиора Эпштейн одержал 6 июня 1967 года – сбил огнем из пушки египетский Су-7. 19 октября 1973 года он записал на свой счёт сразу четыре сбитых вражеских самолёта, в 13:15 атаковал сначала ракетой "Шафрир-2" и сбил Су-7, а потом из пушки расстрелял ещё один. Через три часа Гиора сумел сбить два самолёта (и снова один был сбит пушкой, а второй – ракетой). Утром 20 октября Гиора Эпштейн взлетел на "Нешере", он сбил "Шафриром" МиГ-21 и ещё три машины были сбиты огнём бортовых пушек в этом бою. Таким образом, Гиора стал единственным лётчиком в истории, которому за 46 часов удалось сбить 8 реактивных самолётов противника. В целом за время службы он сбил один МиГ-17, девять МиГ-21, четыре Су-7, два Су-20 и один вертолёт Ми-8.

Прекратил летать на боевых самолётах 20 мая 1997 года, в день своего 59-летия. Вышел в отставку в 1997 году, говорится в сообщении Newsru.