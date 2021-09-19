В Израиле на этой неделе умерла Ида Нудель — активистка и борец за право на репатриацию для советских евреев. Ей было 90 лет.

Ида Нудель родилась в Новороссийске 27 апреля 1931 года. Её отец погиб во Второй мировой войне. Мать в одиночку воспитывала двоих дочерей. Позднее семья переехала в Москву.

В 1971 году Нудель подал заявления на выезд из СССР, но получила отказ. Вскоре за стремление покинуть Советский Союз Нудель уволили с работы.

В 1977 году Нудель вновь подала заявление на выезд и долго не могла получить ответ. Тогда в окне своей квартиры она выставила плакат "КГБ, где моя виза в Израиль?". В 1978 году Нудель признали виновной в хулиганстве и на четыре года отправили в ссылку в Томскую область. Там она собирала информацию о преследованиях еврейских активистов, передавала эти данные зарубежным правозащитникам, писала протесты в официальные советские инстанции.

После ссылки Нудель было запрещено жить в Москве. В Активистку оправили в Молдавию под надзор КГБ. В Молдавии Нудель продолжала добиваться права на выезд в Израиль.

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В феврале 1987 года Нудель предложили вновь подать документы на репатриацию, пообещав положительный ответ. 15 октября 1987 года она вместе со своей собакой прилетела в Израиль на личном самолете американского бизнесмена Арменда Хаммера.

В Израиле Нудель занялась помощью новым репатриантам, особенно одиноким матерям. Израильтяне называли её матерью узников Сиона и ангелом-хранителем.

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