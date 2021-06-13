В Израиле утверждён новый состав коалиционного правительства

В Израиле утверждён состав коалиционного правительства. Это означает окончание 12-летнего правления Биньямина Нетаньяху. Бывший премьер управлял Израилем пять сроков - дольше, чем кто-либо другой из его предшественников.

Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. В коалиционный кабинет входит центристская партия во главе с Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а следующие два года, до новых выборов, главой правительства станет Лапид.

Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью, в которой поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

Выступление Беннета многократно прерывалось выкриками депутатов "Ликуда" и других партий, лояльных Нетаньяху. Представителей двух крайне правых религиозных партий пришлось выдворить из зала заседания с формулировкой "за попытку срыва процедуры голосования".