В Израиле задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Сотрудники Службы общей безопасности и Службы собственной безопасности Минобороны Израиля задержали россиянина Виталия Звягинцева по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, пишет Ynet со ссылкой на заявление спецслужб.

По версии следствия, Звягинцев фотографировал и снимал на видео портовую и морскую инфраструктуру, американские и израильские корабли и суда, а также нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Его уже задерживали, допросили, но отпустили. После этого он ещё месяц фотографировал разные объекты.

По версии следствия, Россиянин отдавал себе отчет в шпионских действиях и получал за них деньги. Всего от связного, который представился ему Романом он получил почти пять тысяч долларов.

4 декабря Звягинцева снова задержали – на авиабазе Рамат-Давид при записи очередного видео. Затем россиянина арестовали. Издание со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что Звягинцев признался в предъявленных ему обвинениях.

Звягинцев работал уборщиком в оперном театре Тель-Авива.

Россия перебросила в Покровск дивизию ВДВ
и снова "взяла" Купянск

Новости
Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


