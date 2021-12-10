В Кабардино-Балкарии арестовали блогера. Она расследует коррупцию

Суд в Кабардино-Балкарии отправил под домашний арест блогера Инсу Ландер. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Утром в четверг сотрудники силовых органов в масках и с оружием вошли в дом живущей в Баксане блогера и увезли её в управление ФСБ в Нальчике на допрос. По предварительным данным, ей вменяют статью о совершении или угрозе совершения теракта. Как пишет издание Baza, следователи подозревают Инсу Ландер в вербовке жителей республики в запрещённую в России террористическую организацию ИГ через соцсеть "ВКонтакте".

Ландер успела известить знакомых о задержании, сообщает "ОВД-Инфо" (российскими властями проект признан иностранным агентом; "ОВД-Инфо" с этим не согласен. – Прим. ред.): по её словам, ей было сказано, что её отпустят, если она даст показания против себя.

Инса Ландер расследовала предполагаемые злоупотребления в благотворительном фонде, одним из руководителей которого является высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

Инса Ландер ведет аккаунт в твиттере, известный благодаря публикациям о людях, которые постят в сети номера банковских карт, уточняет The Insider (российскими властями издание признано СМИ-иностранным агентом). Кроме того, она – автор расследования о женщине, продававшей в интернете фотографии своей малолетней дочери в полуобнажённом виде.