В Кабардино-Балкарии суд отправил блогера под домашний арест

Суд в Нальчике отправил на два месяца под домашний арест блогера Огуз Инсу Солтан-Хамидову, известную под псевдонимом Инса Ландер. В отношении неё возбудили дело о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом").

Солтан-Хамидову задержали 9 декабря, в тот же день состоялось заседание суда. По информации знакомых блогера, к ней рано утром пришли люди с оружием и в масках и предложили проехать с ними. Её доставили на допрос в управление ФСБ в Нальчике. Блогер сообщила о давлении со стороны правоохранительных органов.

"ОВД-Инфо" (признано "иноагентом") сообщает, что Солтан-Хамидова в последнее время занималась расследованием деятельности высокопоставленного чиновника Кабардино-Балкарии. Она готовила публикацию об утечке денег из благотворительного фонда, одним из руководителей которого является этот чиновник.

Издание Baza, не указывая источников информации, сообщает, что следствие подозревает Солтан-Хамидову в вербовке жителей Кабардино-Балкарии в запрещённую в России организацию ИГИЛ.