В Кабардино-Балкарии в сгоревшей машине обнаружили тела трёх сестёр

В Кабардино-Балкарии в сгоревшем салоне упавшего в обрыв легкового автомобиля обнаружены тела трёх местных жительниц. Полицейские рассматривают версию о тройном самоубийстве сестер из-за давления родственников и обвинений после суицида четвертой сестры. Об этом пишут телеграм-каналы Baza и "Сапа" со ссылкой на свои источники.

Сгоревший Mercedes-Benz спасатели обнаружили в районе дороги "Чегем Второй – Булунгу". Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы, сообщает управление МЧС.

По информации канала Baza, в салоне находились три сестры Ахаевы: 48-летняя Альбина, 43-летняя Амина и 42-летняя Арина. Спасатели связались с их братом, который сообщил, что накануне с ним говорила Амина и сообщила о желании уйти из жизни, после чего перестала отвечать на звонки.

Причиной самоубийства трех сестер могли стать обвинения родных – за несколько дней до этого совершила самоубийство четвертая сестра, после чего родственники стали обвинять Альбину, Амину и Арину в её гибели, уточняет Baza. Об этом также сообщает канал "Сапа".

Другие подробности произошедшего неизвестны. На сайтах следственного управления, прокуратуры и МВД по региону нет информации о расследовании.