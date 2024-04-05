В Каире пройдут переговоры с ХАМАС о перемирии и заложниках

Новый раунд переговоров об установлении режима прекращения огня в обмен на заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, запланирован на последние дни этой недели, сообщает Reuters. Переговоры состоятся в Каире, на них будет представлена американская сторона, объявил в пятницу Белый дом. (Радикальная палестинская группировка ХАМАС занесена в США и странах Запада в список экстремистских организаций.)

Делегацию США возглавит директор ЦРУ Билл Бёрнс. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что президент Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил о наделении достаточными полномочиями представителей Израиля — это позволило бы как можно скорее достичь договорённости. Об этом сообщает Reuters.

Представитель администрации Байдена заявил, что президент США направил письма лидерам Египта и Катара с просьбой оказать давление на боевиков ХАМАС на переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

США и их союзники рассматривают прекращение огня как важное условаие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа — в связи с угрозой голода среди палестинского населения.

По имеющимся к настоящему времени предложениям, Израиль и ХАМАС могли бы достичь прекращения огня на 6-недельный срок, — в обмен на освобождение больных, пожилых и раненых заложников, удерживаемых ХАМАС. Как отмечает Reuters, прогресса на переговорах по заложникам не удаётся достичь уже многие недели.

Операция Израиля в секторе Газа продолжается с октября прошлого года в ответ на вторжение ХАМАС на юг страны, при котором погибли более 1200 человек. Израиль по-прежнему не контролирует часть территории сектора Газа, а в руках у ХАМАС остаются более 100 заложников.