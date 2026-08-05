В Калининграде гражданина Литвы осудили за шпионаж

Калининградский областной суд 5 августа признал гражданина Литвы виновным в шпионаже и приговорил его к 13 с половиной годам колонии.



По версии российского суда, обвиняемый с 2011 по 2024 год "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну", а затем "был изобличен сотрудниками УФСБ России по Калининградской области". Имя приговоренного не раскрывается. Другие подробности дела неизвестны. В сообщении суда лишь отмечается, что при вынесении приговора якобы "были учтены тяжелые хронические заболевания" литовского гражданина.

Российские суды регулярно приговаривают граждан других стран по делам о шпионаже. Такие дела нередко используют для последующих обменов заключенными с западными странами. За 2025 год по этой статье были осуждены 14 человек.



В начале июня россиянина с гражданством Бельгии приговорили к 16 годам за перевод девушке в Украине.