В Калининграде по делу о донатах ФБК задержан адвокат Сорокин

В Калининграде задержан адвокат Вадим Сорокин. Об этом сообщают "Медиазона" и "Первый отдел" со ссылкой на коллегу Сорокина, юриста Романа Морозова. По его информации, против адвоката возбуждено уголовное дело о финансировании экстремизма - следствие считает, что Сорокин переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией, который власти России признали экстремистской организацией.

Меру пресечения для Сорокина суд, как ожидается, изберёт 7 сентября.

Сорокин, адвокатский стаж которого, как пишет Морозов, исчисляется "десятками лет", также является членом бюро калининградского отделения партии "Яблоко".

В последние месяцы стало известно о десятках уголовных дел в отношении людей, которые ранее делали пожертвования ФБК. Сообщалось уже об около 100 подобных дел. По статье о финансировании экстремизма может грозить реальный срок, несколько человек уже были к нему осуждены, хотя чаще суды назначают крупные штрафы или другие виды наказаний.

В мае в Калининграде арестовали адвоката Марию Бонцлер, известную защитой людей, которых преследуют по политическим мотивам. Её отправили в СИЗО по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией.