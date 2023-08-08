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В Калуге по делу о "фейках" задержан епископ Альберт Раткин

Иллюстративное фото

В Калуге по уголовному делу о "фейках" о действиях российской армии задержан епископ баптистской церкви "Новое слово" Альберт Раткин, сообщает издание "Новая газета Европа" со ссылкой на сына задержанного. До этого в доме у Раткина прошёл обыск. У него и его супруги изъяли всю технику и документы.

Позже появилась информация, что епископ находится пока в статусе свидетеля. Обвиняемым по делу является пастор и бывший председатель Российского союза Евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко. Сам он, по неподтверждённым данным, выехал из России.

Сипко обвиняется в том, что весной прошлого года опубликовал в интернете видео, которое содержало ложную, по версии следствия, информацию о ходе так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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