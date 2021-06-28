В Калужской области неизвестные напали на приют для бездомных собак 

Неизвестные совершили нападение на приют для бездомных собак "Гуд дог", находящийся в городе Малоярославец Калужской области.

Как рассказала хозяйка приюта Ирина Кошелева, сначала к учреждению пришли двое мужчин в нетрезвом состоянии, которые начали ломать ворота. Ей и её мужу удалось их прогнать, однако позже дебоширы вернулись с ещё четырьмя людьми, вооружёнными дубинками. Они избили Кошелеву, её супруга и работника приюта. Сообщается, что пострадали также несколько собак. Уходя нападавшие пригрозили сжечь учреждение.

Позже врачи диагностировали у Кошелевой разрывы связок и мениска на ноге, а также ушиб головы.

Сотрудники "Гуд дог" обратились в полицию, но никакого решения по их заявлению пока не принято. Сами они подозревают в организации нападения председателя посёлка, рядом с которым находится приют. По словам Кошелевой, долгое время председатель Андрей Жучков угрожал убить всех собак и настраивал лично против неё местных жителей.