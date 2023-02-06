В Камеруне произведены аресты после убийства журналиста Мартинеса Зого

В Камеруне в понедельник полиция арестовала влиятельного бизнесмена, подозреваемого в убийстве журналиста-расследователя Мартинеса Зого. 50-летний Зого руководил частной радиостанций и выступал с разоблачениями коррупционеров в своей стране. Телекомпания France 24 обращает внимание на то, что Камеруном более 40 лет правят президент Поль Бийя и его "всесильная партия".

Бизнесмен Жан-Поль Белинга, арестованный 6 фянваря, неоднократно становился объектом резкой критики со стороны борцов с коррупцией. Его интересы связаны с финансами, банковским делом, страхованием недвижимости. Он также владеет медиа-группой L'Anecdote, в которую входит радиостанция Amplitude FM. Убитый журналист был директором этой радиостанции.

Директор национального наблюдательного центра при министерстве связи Камеруна подтвердил агентству AFP факт ареста бизнесмена Жан-Поля Белинги.