Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Камеруне произведены аресты после убийства журналиста Мартинеса Зого

Мартинес Зого был известным ведущим популярных программ и разоблачителем коррупции в стране, которой 40 лет руководит президент Поль Бийя

В Камеруне в понедельник полиция арестовала влиятельного бизнесмена, подозреваемого в убийстве журналиста-расследователя Мартинеса Зого. 50-летний Зого руководил частной радиостанций и выступал с разоблачениями коррупционеров в своей стране. Телекомпания France 24 обращает внимание на то, что Камеруном более 40 лет правят президент Поль Бийя и его "всесильная партия".

Бизнесмен Жан-Поль Белинга, арестованный 6 фянваря, неоднократно становился объектом резкой критики со стороны борцов с коррупцией. Его интересы связаны с финансами, банковским делом, страхованием недвижимости. Он также владеет медиа-группой L'Anecdote, в которую входит радиостанция Amplitude FM. Убитый журналист был директором этой радиостанции.

Директор национального наблюдательного центра при министерстве связи Камеруна подтвердил агентству AFP факт ареста бизнесмена Жан-Поля Белинги.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG