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В Камышине 11-летнего поставили на учёт за "дискредитацию армии"

Архивное фото

В городе Камышин Волгоградской области полицейские поставили на профилактический учет 11-летнего школьника, который, как утверждается, распространял в социальной сети "информацию, направленную на дискредитацию использования Вооружённых Сил". Социальные сети школьников проверили в рамках областного оперативного-профилактического мероприятия "Твой Выбор", об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на региональный портал Infokam.

Подробности не приводятся, однако, согласно сложившейся практике, дискредитацией армии российская полиция и суды считают, как правило, критические высказывания о войне в Украине.

Как сообщает пресс-служба МВД Волгоградской области, мероприятие "Твой Выбор" проходило с 14 по 22 апреля 2022 года и было направлено на "нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, а также в незаконные массовые акции".

Как заметила "Медиазона", после публикации новости об 11-летнем "нарушителе" Infokam удалило свою публикацию. Копия страницы доступна в кэше Google, а также в веб-архиве.

В четверг Москве задержали подростка, который встал в пикет около храма Христа Спасителя на фоне букв "ХВ" (они должны символизировать фразу "Христос воскресе") с плакатом "уй ойне". Об этом он сообщил ОВД-Инфо.

Несовершеннолетнего, имя которого не называется, доставили в отдел полиции по району Хамовники.

С начала российского вторжения в Украину в России были задержаны более 15 тысяч участников акций протеста, возбуждены десятки уголовных дел за так называемые фейки об армии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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