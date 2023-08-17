В Канаде бушуют пожары, тысячи жителей эвакуируются

Канадские власти эвакуируют население столицы провинции Северо-Западные территории города Йеллоунайф в связи с приближающимся лесным пожаром. Как ожидается, огонь может достигнуть города в выходные.
20 тысяч жителей Йеллоунайфа должны покинуть город до полудня пятницы по местному времени, сообщает Reuters.
По состоянию на конец среды пожар находился примерно в 17 км от города.
Другой пожар угрожает населенному пункту Хей-Ривер.
По оценкам мэра Хей-Ривер Кэндиса Джеймсона, в городке с населением около трех с половиной тысяч, все еще находилось около 500 жителей, несмотря то, что об эвакуации было объявлено в минувшие выходные.
В начале недели из-за сильного ветра пожар за несколько часов продвинулся на 30 км, перекрыв две единственные автомагистрали, ведущие из города.
По словам мэра, дорога из Хей-Ривер опасна, а запасы продовольствия и бензина в городе сокращаются.
Телефонная и интернет-связь в этом отдаленном регионе также не работает.
Канадские военные координируют операции по переброске воздушных судов из нескольких населенных пунктов района Саут-Слейв Северо-Западных территорий, которым в последние дни угрожают лесные пожары.
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