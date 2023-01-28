Посольство России в Канаде отказало в приеме россиянке Елене Пушкаревой из-за "угрозы безопасности загранучреждению". Причиной стала ее подписка на группу в фейсбуке "Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего" и участие в политических акциях в Оттаве, рассказала Пушкарева изданию "Новая газета".
Пушкарева записалась в посольство России на 18 января 2023 года. Утром этого дня ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей отказано в предоставлении консульских услуг. Пушкарева все равно пошла в консульство, но ей не открыли дверь. По ее словам, сотрудники посольства сослались на устное распоряжение посла в Оттаве Олега Степанова и предложили обратиться к послу лично.
Пушкарева считает отказ российских дипломатов в предоставлении услуг неправомерным и направила Степанову письмо с просьбой дать мотивированный ответ по ее проблеме. Ответа пока не последовало.
В консульском отделе при российском посольстве в Оттаве журналисту "Новой" заявили, что Пушкаревой отказали не в предоставлении услуг, а в доступе в консульский отдел, который дипломаты назвали "режимным учреждением". В учреждении не уточнили, как гражданка России может получить услугу, не находясь в здании.
- Группа в фейсбуке "Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего" была создана российскими активистами в Оттаве в январе 2021 года – после возвращения политика Алексея Навального в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом "Новичок". Тогда россияне стали выходить на согласованные митинги за освобождение политзаключенных.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.