Посольство России в Канаде отказало в приеме россиянке Елене Пушкаревой из-за "угрозы безопасности загранучреждению". Причиной стала ее подписка на группу в фейсбуке "Силы добра Оттавы и Виннипега за прекрасную Россию будущего" и участие в политических акциях в Оттаве, рассказала Пушкарева изданию "Новая газета".

Пушкарева записалась в посольство России на 18 января 2023 года. Утром этого дня ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей отказано в предоставлении консульских услуг. Пушкарева все равно пошла в консульство, но ей не открыли дверь. По ее словам, сотрудники посольства сослались на устное распоряжение посла в Оттаве Олега Степанова и предложили обратиться к послу лично.

Пушкарева считает отказ российских дипломатов в предоставлении услуг неправомерным и направила Степанову письмо с просьбой дать мотивированный ответ по ее проблеме. Ответа пока не последовало.

В консульском отделе при российском посольстве в Оттаве журналисту "Новой" заявили, что Пушкаревой отказали не в предоставлении услуг, а в доступе в консульский отдел, который дипломаты назвали "режимным учреждением". В учреждении не уточнили, как гражданка России может получить услугу, не находясь в здании.