В Канберре на участке земли в 400 метрах от парламента Австралии, где планировалось строительство нового здания посольства России, появился сквотер, предположительно, российский дипломат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные издания.

Россиянин уже несколько дней находится на участке в палатке и заказывал доставку еды под наблюдением австралийской федеральной полиции. Выселить сквотера не могут, так как он обладает дипломатической неприкосновенностью, пишет газета The Australian.

Представитель российского посольства в Канберре отказался отвечать на вопросы агентства. Он лишь уточнил, что дипломатическая миссия ищет юриста для консультаций по расторжению договора аренды участка в Австралии.

В середине июня парламент Австралии принял закон, который отменил аренду Россией участка для строительства нового здания посольства из-за угрозы национальной безопасности.

Москва ранее заявляла, что оспорит запрет в суде.

Россия и Австралия заключили соглашение об аренде участка земли в Канберре в 2008 году. С тех пор успели возвести только его фундамент. После начала войны в Украине Австралия несколько раз пыталась аннулировать это соглашение.