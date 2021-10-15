В Кандагаре при взрыве в мечети погибли более 30 человек, десятки ранены

В шиитской мечети Кандагара 15 октября террорист смертником, заявили местные власти. Как сообщает Международное французское радио, взрыв произошёл в расположенной в центре города мечети Биби-Фатима. Медики сообщили о более чем 30-ти погибших и десятках раненых.

Представитель талибов, пресс-секретарь МВД Афганистана, заявил, что сотрудники службы безопасности прибыли на место взрыва, чтобы изучить его обстоятельства и найте организаторов.

Один свидетель, пожелав остаться неназванным, рассказал AFP, что слышал три взрыва в разных точках — в мечети и рядом с ней. Агентство отмечает, что взрывы произошли через неделю после того, как 8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в провинции Кундуз (северо-восток Афганистана). Тогда, как сообщали СМИ, погибли более 100 человек.