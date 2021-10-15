Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Кандагаре при взрыве в мечети погибли более 30 человек, десятки ранены

В шиитской мечети после взрыва. Кандагар, 15 октября 2021

В шиитской мечети Кандагара 15 октября террорист смертником, заявили местные власти. Как сообщает Международное французское радио, взрыв произошёл в расположенной в центре города мечети Биби-Фатима. Медики сообщили о более чем 30-ти погибших и десятках раненых.

Представитель талибов, пресс-секретарь МВД Афганистана, заявил, что сотрудники службы безопасности прибыли на место взрыва, чтобы изучить его обстоятельства и найте организаторов.

Один свидетель, пожелав остаться неназванным, рассказал AFP, что слышал три взрыва в разных точках — в мечети и рядом с ней. Агентство отмечает, что взрывы произошли через неделю после того, как 8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в провинции Кундуз (северо-восток Афганистана). Тогда, как сообщали СМИ, погибли более 100 человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG