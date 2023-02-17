В Канске учителя силой заставляли признаться в поджоге военкомата

Учителя английского языка из города Канск (Красноярский край) избили в полиции, чтобы добиться признаний в поджоге военкомата. Об этом пишет издание "Проспект мира" со ссылкой на мать и адвокатов арестованного.

35-летнего учителя задержали в октябре 2022 года и впоследствии отправили в СИЗО. Его обвиняют в порче баннера с объявлением о службе по контракту, в который, по версии следствия, житель Канска несколько раз выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья. Кроме того, следствие полагает, что он угрожал убийством соседу, которого встретил после инцидента с баннером.

Арестованный не отрицает, что стрелял в баннер, матери он сказал, что сделал это из-за плохого отношения к мобилизации.

Мать арестованного утверждает, что после задержания на теле были видны ссадины, следы от ударов током, следы от наручников, колени были содраны. Арестованный учитель также рассказал матери, что ему угрожали изнасилованием. При этом травматолог при осмотре зафиксировал только синяки и ссадины, не обнаружив признаков пыток.

Арестованный, имя которого не называется, утверждает, что насилием от него пытались добиться признания в поджоге военкомата в Канске. Он был подожжён 24 сентября 2022 года, спустя несколько дней после объявления мобилизации на войну в Украине - неизвестный бросил в окно бутылку с зажигательной смесью.

Как пишет Сибирь.Реалии, сотрудники полиции также приходили к матери задержанного и просили её убедить сына признаться в поджоге военкомата. Адвокат Владимир Ильков встречал арестованного в канском СИЗО и заметил следы побоев на лице, ссадины на локтях и синяки от наручников на запястьях. По словам адвоката, его подзащитного "будут дожимать и пытаться все-таки доказать его виновность в поджоге военкомата". В разговоре с Ильковым арестованный сказал, что не причастен к пожогу.

Защита подала заявление о возбуждении уголовного дела о пытках в отделении полиции. Мать жителя Канска говорит, что сотрудники ФСБ ищут свидетелей, который могли бы опознать задержанного на видео с поджогом военкомата. "Сейчас мне говорят: "Понимаете, на ваш маленький городок… А кто, если не он?". То есть, он один тут такой террорист, не может же быть в таком маленьком городке два террориста", - говорит мать арестованного.