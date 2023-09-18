В Карабах приехал гуманитарный груз одновременно по двум маршрутам

Власти Азербайджана сообщили, что в подконтрольный армянским властям самопровозглашённого Нагорного Карабаха город Степанакерт (Ханкенди) утром в понедельник проехали грузовые автомобили Международного комитета Красного креста с гуманитарными грузами одновременно со стороны Азербайджана, через Агдам, и со стороны Армении, через так называемый Лачинский коридор.

Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, проезд автомобилей через Лачин стал доказательством того, "что никакой блокады не было".

Армянские СМИ подтверждают, что 23 тонны муки из Армении достигли Степанакерта. Одновременно через Агдам были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности российского и швейцарского производства.

Ранее армянские власти самопровозглашённого Нагорного Карабаха согласились на синхронную транспортировку на подконтрольную им территорию гуманитарных грузов одновременно через Агдам и через Лачин, заявив, что причиной этого решения стал обостряющийся гуманитарный кризис. Ранее они отказывались от поставок через Агдам, требуя от Азербайджана разблокировать движение через Лачин.