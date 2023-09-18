В Карабах приехал гуманитарный груз одновременно по двум маршрутам

Власти Азербайджана сообщили, что в подконтрольный армянским властям самопровозглашённого Нагорного Карабаха город Степанакерт (Ханкенди) утром в понедельник проехали грузовые автомобили Международного комитета Красного креста с гуманитарными грузами одновременно со стороны Азербайджана, через Агдам, и со стороны Армении, через так называемый Лачинский коридор.
Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, проезд автомобилей через Лачин стал доказательством того, "что никакой блокады не было".
Армянские СМИ подтверждают, что 23 тонны муки из Армении достигли Степанакерта. Одновременно через Агдам были доставлены медицинские и гигиенические принадлежности российского и швейцарского производства.
Ранее армянские власти самопровозглашённого Нагорного Карабаха согласились на синхронную транспортировку на подконтрольную им территорию гуманитарных грузов одновременно через Агдам и через Лачин, заявив, что причиной этого решения стал обостряющийся гуманитарный кризис. Ранее они отказывались от поставок через Агдам, требуя от Азербайджана разблокировать движение через Лачин.
Оно было фактически перекрыто азербайджанскими активистами с конца прошлого года. С 15 июня Лачинский коридор под контролем азербайджанских военных. При этом Азербайджан отвергает обвинения в блокаде, заявляя, что его цель - добиться контроля над переправляемыми в самопровозглашённую республику грузами. Баку обвинял Ереван в переброске на контролируемую армянскими властями территорию самопровозглашённой республики военных, перевозке оружия и боеприпасов и незаконном вывозе с территории Азербайджана природных ресурсов и культурных ценностей.
Из Нагорного Карабаха поступают сообщения о нехватке продуктов питания, топлива и медикаментов.
- Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполнили свои обязательства и не обеспечили контроль над Лачинским коридором.
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