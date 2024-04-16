В Карелии экс-депутата оштрафовали за репост расследования Навального

Бывшего депутата города Медвежьегорск в Карелии Анатолия Зверева оштрафовали на 1 тысячу рублей за репост расследования политика Алексея Навального о дворце Игоря Шувалова, работавшего тогда вице-премьером. Об этом рассказал телеграм-канал From Karelia with freedom.

"Гражданское движение Карелии" 13 апреля сообщило, что в отношении Зверева составили административный протокол о публичной демонстрации экстремистской символики. Ее полицейские нашли на странице Зверева во "ВКонтакте" репост видеоролика Алексея Навального "Дворец, на который запрещено смотреть", снятый в 2018 году.

В постановлении суда говорится, что "ролик содержит видеоизображение Навального А. А. (признан иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) и символику в виде стилизованной буквы "Н", которое на основании решения Московского городского суда признано экстремистским".

Анатолий Зверев не согласился с претензиями полиции и в протоколе написал, что были нарушены его конституционные права.