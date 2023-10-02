В Карелии студента отчислили за шутку при выносе российского флага

Как сообщает "Медиазона", 1 сентября на площадке перед зданием колледжа под исполнение российского гимна трое человек вынесли государственный флаг России. В этот момент из ряда стоявших студентов вышел второкурсник Александр Шиманов, который примкнул к марширующим и передразнил их строевую походку. В результате его вызвали на педсовет, где объявили об отчислении.

В Петрозаводске 19-летнего студента отчислили из колледжа культуры и искусств за шутку при выносе российского флага на торжественной линейке.

Комментируя причины решения, директор колледжа Светлана Медведева заявила, что со стороны студента "было проявлено неуважение к патриотическим чувствам педагогов и других учащихся". "У некоторых студентов родители находятся в зоне СВО, есть девочка, у которой папа там погиб, у ряда педагогов там родственники находятся. Конечно, оставить без внимания эту ситуацию было нельзя", - пояснила Медведева.

В Министерстве культуры Карелии также заявили, что студент отчислен за проявленное неуважение. "Это была ни в коем случае не шутка, а нарушение серьёзных вещей", - посчитали в ведомстве.

Сам Александр Шиманов рассказал, что своим поступком не преследовал цели никого оскорбить, а лишь хотел выразить своё отношение к глупым, на его взгляд, традициям. Отмечается, что над педсовете он принёс извинения, но это не помогло.

Шиманов не исключает, что теперь, в связи с отчислением, его могут забрать в армию. "Как раз начался призыв, я годен абсолютно, но служить, конечно же, вообще не хотелось бы", - признался он.