В Карелии задержали более 150 иностранцев с истекшими визами

За неделю в Карелии задержали более 150 иностранцев с истекшими российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Марину Кабатюк.

"Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии. Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозит штраф и принудительное выдворение за пределы России", – заявила Кабатюк.

Она добавила, что большиство мигрантов были задержаны после 18 ноября. В этот день Финляндия закрыла четыре погранперехода с Россией на юго-востоке страны в связи с резким наплывом просителей убежища из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Сомали. Погранпункты закрыты и для людей, и для любого транспорта. Ограничения будут действовать до 18 февраля.

За последние несколько месяцев из России в Финляндию попытались попасть несколько тысяч иностранцев, не имеющих для этого необходимых документов. В прошлом Москва не позволяла таким иностранцам пересекать границу со своей стороны. В Финляндии считают, что российские власти действуют намеренно, и связывают происходящее в частности с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.

После того, как были закрыты четыре погранперехода, иностранцы начали съезжаться к открытому КПП "Вартиус-Люття", который находится около карельского города Костомукша. По сведениям местных жителей, их было не менее 50 человек.

По словам начальника погранперехода "Вартиус" Йоуко Киннунена, его российские коллеги прямо подталкивают иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Российская сторона отрицает содействие мигрантам в попытках перейти границу.