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В Каталонии решили помиловать казнённых за колдовство женщин

Парад ведьм в Праге (архивное фото)

Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании тысячи женщин, казнённых за колдовство 400 лет назад. Инициатива автономного региона Испании последовала вслед за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии. Эти страны поддержали манифест "Они не были ведьмами, они были женщинами". Его подписали более 100 европейских историков.

Каталонский парламент в документе признал казнённых женщин жертвами женоненавистнических преследований. В документе также говорится о необходимости восстановить историческую память о несправедливо осуждённых и репрессированных. Власти Каталонии также намерены назвать именами казнённых женщин улицы и площади в населённых пунктах региона.

По подсчётам историков, с конца XVI по начало XVII веков в Европе казнили 50 тысяч человек по обвинению в колдовстве. Большинство осуждённых составляли женщины. В Каталонии преследование ведьм продолжалось до XVIII века.

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