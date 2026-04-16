В Катыни на месте расстрела поляков открыли выставку про "русофобию"

В Смоленской области на территории мемориального комплекса "Катынь" открылась передвижная выставка "Десять веков польской русофобии". Её организовало Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Выставка размещена на месте массовых расстрелов польских военнопленных, прежде всего офицеров, сотрудниками советского НКВД в 1940 году. В Катыни захоронены более 4 тысяч поляков, убитых по решению советского руководства. В советское время в Москве отрицали причастность к убийствам поляков, утверждая, что их убили нацисты после нападения Германии на СССР в 1941 году. В 1990 году власти СССР признали ответственность за произошедшее. Эту официальную позицию подтвердили и власти России, в том числе Дмитрий Медведев и Владимир Путин в 2010 году и Госдума, принявшая тогда заявление, в котором прямо признала, что "Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей".

Как говорится в описании на сайте РВИО, экспозиция выставки о русофобии посвящена "ненависти польской элиты к России" в разные исторические периоды. Утверждается, что она проявлялась, в частности, в "захвате российской территории" и «уничтожении русского, белорусского и малороссийского народов". Отмечается, что сейчас власти Польши "поставляют оружие и боеприпасы ВСУ". О Катыни в сообщении не упоминается. При этом на самих плакатах, входящих в экспозицию, ответственность СССР за убийства поляков в Катыни ставится под сомнение, пишет "Новая газета".

Выставка ранее была открыта на Гоголевском бульваре в Москве. В Катыни её открыли 10 апреля. 13 апреля в Польше отмечается день памяти жертв Катынской трагедии - в этот день в 1943 году поступили первые сообщения об обнаружении массовых захоронений.

После российского вторжения в Украину в 2022 году с комлекса в Катыни сняли флаг Польши, в разных местах Тверской области были демонтированы памятные доски в память о погибших поляках. Весной с другого мемориального комплекса "Медное", где также похоронены убитые поляки и граждане СССР - жертвы репрессий, по требованию прокуратуры убрали барельефы польских воинских наград.