В Казахстане арестован экс-министр обороны страны Марат Бектанов

В Казахстане арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Ему предъявлено обвинение в бездействии во время протестов против действующей власти и возникших в связи с ними беспорядков. Экс-министра поместили в СИЗО города Нур-Султане.

Мурат Бектанов возглавлял Минобороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января текущего года, в разгар протестов, он был освобождён от должности указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.

В начале января в Казахстане начались протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, но затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.

На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.

По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.

Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках под стражей.