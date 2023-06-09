В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России

Власти Казахстана изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщает Orda.kz.

По данным издания, партия из 14 беспилотников DJI AgrasT30 на общую сумму в почти 16 миллионов рублей была задержана при попытке перевезти её через границу в Жамбылской области. Дроны перевозила кыргызстанская фирма "Импульс-Инвест" транзитом через Казахстан, но у компании не оказалось лицензии на транспортировку таких товаров. Официально беспилотники предназначалась для российской строительной компании "Нова".

"Импульс-Инвест" оштрафовали на 76 тысяч тенге (около 14 тысяч рублей). Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации выставил конфискованные беспилотники на торги.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году страна импортировала дронов на 5 миллионов долларов, а в Россию отправила — на 1,23 миллиона.

О том, что Казахстан помогает России закупать беспилотники и чипы, в конце мая сообщало издание "Важные истории". Казахстанские компании выступают в роли посредников между Китаем и Россией в сделках по покупке БПЛА и других товаров двойного назначение, на закупку которых на Россию наложены санкци.

Весной США предупредили власти Казахстана о риске вторичных санкций за помощь России в обходе ограничений. После этого Казахстан пообещал ужесточить борьбу с попытками обойти санкции. В июне банки страны начали блокировать переводы за поставки в Россию серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования и другой электроники.