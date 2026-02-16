В Казахстане комика Сабурова проверяют по статье о наёмничестве

Комитет нацбезопасности Казахстана начал проверку по уголовной статье о наёмничестве в отношении комика Нурлана Сабурова после его высылки из России. Об этом сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу комитета.
Поводом для проверки стало заявление в Генпрокуратуру Казахстана от активиста Марата Турымбетова из-за видео, в котором Сабуров передаёт 10 мотоциклов подразделению "Легион Вагнер Истра". Пост появился в телеграм-канале главы города Истра Татьяны Викушевой летом 2025 года. Сейчас публикация удалена, но её копии сохранились в ряде пабликов.
Статье о наёмничестве предусматривает в Казахстане от семи до 12 лет лишения свободы.
- Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково 6 февраля и запретили ему въезд в Россию на 50 лет. Артист вернулся в Казахстан, очистил профиль в соцсетях и отказался комментировать ситуацию, заявив, что деталями занимаются юристы и компетентные органы.
- "Важные истории" со ссылкой на знакомого Сабурова писали, что запрет инициировали Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Вторая служба) и её глава Алексей Жало. Главной причиной, по словам собеседника, стали не столько жалобы на шутки комика, сколько его нежелание сотрудничать с ФСБ.
- Из-за этого Сабурову, имеющему гражданство Казахстана, трижды отказывали в получении вида на жительство в России, рассказал источник. По словам знакомого комика, Сабуров пытался продемонстрировать свою "пророссийскую" позицию: он перечислил два миллиона рублей в фонд "Всё для Победы" и передал десять мотоциклов "на нужды СВО", но это не повлияло на решение спецслужб.