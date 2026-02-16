В Казахстане комика Сабурова проверяют по статье о наёмничестве

Комитет нацбезопасности Казахстана начал проверку по уголовной статье о наёмничестве в отношении комика Нурлана Сабурова после его высылки из России. Об этом сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу комитета.

Поводом для проверки стало заявление в Генпрокуратуру Казахстана от активиста Марата Турымбетова из-за видео, в котором Сабуров передаёт 10 мотоциклов подразделению "Легион Вагнер Истра". Пост появился в телеграм-канале главы города Истра Татьяны Викушевой летом 2025 года. Сейчас публикация удалена, но её копии сохранились в ряде пабликов.

Статье о наёмничестве предусматривает в Казахстане от семи до 12 лет лишения свободы.