В Казахстане назвали мятеж внутренним делом РФ

В Казахстане правительству поручили подготовиться к возможным кризисным ситуациям на фоне попытки вооружённого мятежа в России. Президент Касым-Жомарт Токаев 25 июня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны, где главы различных ведомств зачитали доклады о принимаемых мерах "по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации", - сообщает Сибирь.Реалии.

Участие в совещании приняли премьер, генпрокурор, председатели комитета национальной безопасности, министр обороны, внутренних и иностранных дел. В официальном заявлении Токаев уточнил, что произошедшее в России является "внутренним делом" соседней страны, но казахстанцы по его словам "с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяжённую границу в мире". Президент уточнил, что в Астане внимательно следит за происходящим в России.

Накануне президент Казахстана также назвал попытку вооружённого мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" и его главы Евгения Пригожина "внутренним делом России". Пресс-служба Токаева утверждала, что главу государства о ситуации проинформировал лично президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. При этом на сайте Кремля об этом разговоре упоминаний нет.