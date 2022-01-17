В Казахстане несколько родственников Назарбаева лишились должностей

Сразу несколько родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в последние дни – на фоне чрезвычайного положения, введённого после массовых протестов и беспорядков с человеческими жертвами, – лишились высоких должностей.

В понедельник зять Назарбаева Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. Он пока остаётся главой национального Олимпийского комитета Казахстана.

На прошлой неделе постов в крупных нефтегазовых компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов ушел с должности гендиректора "КазТрансОйл". Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, ушёл с поста председателя правления QazaqGaz.

Племянник Назарбаева Самат Абиш в понедельник указом президента Касым-Жомарта Токаева был освобождён от должности первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Бывший глава этого комитета, считавшийся приближённым Назарбаева Карим Масимов, арестован по подозрению в госизмене.

Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет (считая советские времена), в 2019 году ушёл с поста президента, однако сохранил за собой пост главы Совета безопасности, а его родственники и приближённые продолжали занимать важные посты. В разгар протестов, 5 января, Токаев объявил, что лично возглавил Совет безопасности. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот уступил пост добровольно. Сам Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года, он никак не комментировал протесты, беспорядки, гибель людей, ввод и вывод в Казахстан войск ОДКБ, отстранение близких ему людей от должностей. Единственным доказательством того, что он жив и дееспособен, остаются слова его пресс-секретаря, а также сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, который якобы говорил с Назарбаевым по телефону.