В Казахстане отменен концерт певца из РФ Григория Лепса

Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для выступления Григория Лепса, 19 июня заявила об одностороннем прекращении договора с организаторами концерта.

Концерт планировался на июль этого года в городе Конаеве Алматинской области, сообщает Радио Азаттык.

Отмене концерта предшествовала дискуссия в казахстанском сегменте социальных сетей. Многие пользователи выражали недовольство приездом российского артиста, который поддерживает войну в Украине. Новость о запланированном концерте Григория Лепса в Конаеве совпала по времени с объявлением, которое сделали Лепс и Николай Басков - вручить один миллион рублей каждому, кто уничтожит танки Вооружённых сил Украины. Как отмечает Радио Азаттык, в казахстанских соцсетях негативно восприняли новости о приезде Лепса в Казахстан и потребовали отменить его концерт.

После вторжения России в Украину и последовавшими за ним санкциями российские артисты потеряли значительную долю рынка, где могли выступать с концертами. В особенности это коснулось тех, кто открыто поддержал войну и кого Украина объявила "угрозой национальной безопасности", отмечается в публикации Радио Азаттык. В связи с этим российские звёзды стали отправляться в "дружественный" Казахстан. И здесь в некоторых случаях их концерты отменялись после того, как местная публика узнавала о прокремлёвских взглядах артистов на войну в Украине. Так, не состоялись концерты Ларисы Долиной, Полины Гагариной. Был отменён спектакль, в котором играет поддерживающий войну актёр Сергей Глушко.

Вместе с тем, в ноябре 2022 года прошли концерты Филиппа Киркорова в Алматы и Астане.