В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса

Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке. Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу. "Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", - сообщил Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе, сообщили "Интерфаксу" в Минпросвещения Казахстана.

Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.

В августе власти Казахстана опровергли информацию о том, что в течение 6-7 лет в стране намерены отменить классы на русском языке. Материал об этом вышел в эфире "31 телеканала". "Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения, русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - рассказала первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.