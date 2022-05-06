В Казахстане переименовали акцию "Бессмертный полк"

Власти крупнейшего города Казахстана Алматы 8 мая проведут акцию в честь участников Великой Отечественной войны под называнием "Батырларға тағзым" или "Поклонимся героям", сообщает Inbuisness.kz со ссылкой на председателя городского Совета Ветеранов Ахана Бижанова.

По своей форме акция аналогична российскому "Бессмертному полку", но её название изменено. Жители города пройдут с портретами родственников, принявших участие в войне. Общественники попросили не устраивать "провокации". "Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, матерям, бабушкам – всем тем людям, которые победили фашизм и сохранили нам мир и стабильность в нашем Казахстане", - заявил председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

При этом, по данным Orda, власти Петропавловска, Актау и Нур-Султана отказались от очного проведения акции "в связи с обострением геополитической ситуации в соседних странах", - пишет Сибирь.Реалии.

В России акция "Бессмертный полк" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны пройдёт 9 мая в очном формате - впервые с 2019 года (в два последующих года шествия не проводились из-за пандемии). Акция пройдёт на фоне войны в Украине, которую российские власти оправдывают, в том числе, "борьбой с нацизмом". Сообщалось, что на акцию смогут выйти и люди с портретами погибших в Украине российских военных. Создатели акции "Бессмертный полк" из Томска в 2022 году попросили не связывать их с будущими шествиями, поскольку изменён первоначальный смысл акции. Они выступили против российской агрессии в Украине.

По словам представителя МИД России Сергея Зайцева, в этом году "Бессмертный полк" пройдёт в 88 странах мира, в том числе впервые в Венесуэле.

Сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили об отмене акции в связи с угрозой обстрелов. Высокопоставленный чиновник Администрации президента России Сергей Кириенко, выступая в Мариуполе, заявил, что шествия "обязательно пройдут" после завершения войны. При этом в предыдущие годы, до начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, "Бессмертный полк" проводился на контролируемых сепаратистами территориях Донбасса без каких-либо опасений.