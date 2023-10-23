В Казахстане суд арестовал бывшего министра юстиции

Антикоррупционная служба Казахстана 23 октября сообщила об аресте бывшего министра юстиции Марата Бекетаева. Он почти семь лет возглавлял министерство, но был отправлен в отставку сразу после массовых протестов и столкновений в январе 2022 года. До того он занимал пост заместителя главы администрации президента Нурсултана Назарбаева.

О задержании бывшего министра Антикоррупционная служба сообщила 21 октября, не раскрывая его имя. В понедельник личность арестованного чиновника была раскрыта в ответ на запрос Казахской службы Радио Свобода. Бекетаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что чиновник пролоббировал интересы аффилированной компании через заключение контрактов на оказание ненужных услуг, чем причинил крупный ущерб государству. Представители Бекетаева дело не комментировали.

После увольнения с должности казахстанские СМИ писали, что Бекетаев попал под зачистку близких к бывшему президенту Назарбаеву чиновников новым президентом Токаевым. Казахстанские СМИ со ссылкой на источники пишут, что бывший министр находился под подпиской о невыезде и пытался тайно покинуть Казахстан в день задержания. Официально эта информация не подтверждалась.