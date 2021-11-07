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В Казахстане в воскресенье вечером произошёл взрыв в кафе в городе Актау

Художница на берегу Каспийского моря, города Актау, Казахстан

В Казахстане, в городе Актау, на восточном побережье Каспийского моря, вечером в субботу произошел взрыв в двухэтажном кафе, здание полностью разрушено. Сведений о пострадавших нет, но появилась информация о том, что в момент взрыва в кафе никого не было. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

"В больницы в связи со взрывом пока никто не обращался", - говорится в распространенном заявлении местных властей. На месте ЧП работают более 40 спасателей и специальна техника. "Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются", - пояснили в пресс-службе.

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