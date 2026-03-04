В Казахстане возбудили дело из-за надписи "Путин – чмо"

Полиция Алматинской области Казахстана возбудила уголовное дело о вандализме из-за надписи "Путин – чмо" на памятнике в селе Узынагаш. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на областной акимат. Полиция ищет подозреваемых.

На надпись внимание обратил российский телеграм-канал "Туранарь" (проект провоенного канала "Рыбарь"), который пишет о событиях в Центральной Азии. В посте, в частности, говорится, что "корень проблемы кроется и в фактическом бездействии, а порой и прямом попустительстве местных чиновников от образования. Ведь не секрет, что содержание учебников истории Казахстана пропитано идеей угнетения народа русскими колонизаторами".

По данным Азаттык Азия, официальное название памятника, расположенного на сельском кладбище: "Стела в память о Узынагашском сражении с кокандцами". В сражении принимали участие войска Российской империи под командованием генерала Герасима Колпаковского.

В 2022 году казахстанский издатель и блогер Бакытжан Бухарбай назвал этот памятник "символом российского захватничества" и призвал его демонтировать. Он заявил, что "такие стелы Российская империя устанавливала на захваченных территориях".

Весной 2023 года на этом памятнике уже появлялась аналогичная надпись. Когда именно появилась нынешняя надпись, неизвестно. Надпись обнаружили 2 марта 2026 года. В департаменте полиции уточнили, что нынешняя надпись не имеет отношения к предыдущему случаю.