В Казахстане возбудили уголовное дело против священника Воронцова

В Казахстане против бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иакова Воронцова возбудили уголовное дело по статьям о содержании наркопритона и хранении наркотиков без цели сбыта. Об этом сообщает издание "Власть" со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.

13 февраля Воронцова арестовали на 10 суток по административному делу об употреблении наркотиков, 23 февраля он должен был выйти на свободу. По словам адвоката, сразу после истечения срока ареста его отправили на допрос к следователю. Воронцов сейчас находится в статусе подозреваемого.

В течение 72 часов следственный суд изберет ему меру пресечения.

Воронцов один из немногих священников РПЦ, который с первых дней открыто осудил войну России против Украины. Священник также заявил, что в Казахстане необходимо создать представительство автокефальной церкви, не подчиняющейся Москве. В 2023 году РПЦ лишила священнослужителя сана.

В декабре 2023 года против Воронцова в Казахстане возбудили уголовное дело о разжигании розни и вражды. После этого Воронцов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться с его уголовным делом. Священник заявил, что к давлению на него причастны представители казахстанской епархии РПЦ, которые, по его словам, пытаются помешать ему создать в Казахстане независимую от Москвы церковь.

В мае 2025 года, Воронцов сообщил, что дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Представители Казахстанского митрополичьего округа РПЦ отрицают какую-либо причастность к уголовному делу в отношении отца Иакова и отказались как-либо комментировать заявления священника.

10 февраля 2026 года Воронцов рассказал, что суд в Алматы принял его иск к департаменту юстиции о признании незаконным и отмене приказа "Об отказе в регистрации религиозного объединения".