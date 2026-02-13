В Казахстане задержали бывшего священника РПЦ Иакова Воронцова

В Алматы задержали бывшего иеромонаха Астанайской и Алматинской епархии Русской православной церкви Иакова Воронцова, выступающего против войны в Украине. Об этом сообщают "Агентство" и "Власть" со ссылкой на его адвоката Галыма Нурпеисова.

Первым о его задержании рассказал журналист Данияр Молдабеков. По его данным, сотрудники силовых структур ворвались к священнику домой ночью, провели обыск и увезли в полицию.

По словам адвоката, в его отношении составили административный протокол по статье "немедицинское употребление наркотических средств". Он находится в полиции в ожидании суда. Ему грозит штрафт или административный арест.

Воронцов - один из немногих священников РПЦ, который с первых дней открыто осудил полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Он также заявил, что в Казахстане необходимо создать представительство автокефальной церкви, не подчиняющейся Москве. В 2023 году РПЦ лишила священнослужителя сана, сообщает "Настоящее Время".

В декабре 2023 года против него в Казахстане возбудили уголовное дело о разжигании розни и вражды. После этого Иаков Воронцов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться с его уголовным делом. Он заявил, что к давлению на него причастны представители казахстанской епархии РПЦ, которые, по его словам, пытаются помешать ему создать в Казахстане независимую от РПЦ церковь. В мае 2025 года Воронцов сообщил, что дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Представители Казахстанского митрополичьего округа РПЦ отрицают какую-либо причастность к уголовному делу в отношении отца Иакова и отказались как-либо комментировать заявления священника.

10 февраля 2026 года Воронцов рассказал, что суд в Алматы принял его иск к департаменту юстиции о признании незаконным и отмене приказа "Об отказе в регистрации религиозного объединения".