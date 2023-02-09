В Казахстане задержан объявленный в России в розыск анархист Денис Козак

Полиция в Казахстане задержала объявленного в России в розыск анархиста Дениса Козака. На родине он обвиняется в публичном оправдании терроризма из-за комментариев в соцсетях. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода.

Задержание произошло 9 февраля на юге страны, в Алма-Ате (Алматы). В Бюро по правам человека Казахстана Радио Свобода сообщили, что направили Козаку адвоката. В России ему грозит заключение на срок до семи лет.

О возбуждении дела на Козака сообщалось в июне. Правоохранительные органы усмотрели признаки оправдания терроризма в его комментарии в социальной сети о студенте Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году. Жлобицкий стал единственной жертвой взрыва, — напоминает Кавказ.Реалии.