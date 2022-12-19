В Казахстане задержан журналист-расследователь Михаил Козачков

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о задержании журналиста газеты "Время" Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе в совершении рейдерских захватов. Кроме того, против него ведётся расследование по делу о сборе и распространении сведений, составляющих государственные секреты.

АФН полагает, что Козачков устраивал информационные атаки на компании, которые потом становились целями рейдеров. Утверждается, что за свои услуги он получил 52 миллиона тенге (около 111 тысяч долларов).

При задержании и обыске в доме к Козачкову не пустили адвоката. Он сообщил, что перед этим ему и его семье поступали угрозы.

Фонд защиты СМИ "Адил соз" 19 декабря выпустил заявление, в котором обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить журналиста. Пресс-секретарь президента сообщил, что резонансное дело "должно рассматриваться исключительно в правовом поле", — передаёт Казахская служба РС.