В Казахстане задержана российская активистка, ей грозит депортация

В аэропорту города Алматы в Казахстане на днях была задержана российская активистка Юлия Емельянова. Её поместили в СИЗО. Россия добивается её экстрадиции по уголовной статье о краже. Адвокат и знакомые активистки, однако, утверждают, что реальная причина её преследования в России - политическая.

Как пишет проект "Ковчег", помогающий людям, уехавшим из России, Емельянова в прошлом была активисткой признанных в России экстремистскими штабов Навального. После эмиграции она участвовала в работе проектов Emigration for Action и Just Help , также помогала российским политзаключённым.

Емельянова не жила в Казахстане, в этой стране она совершала пересадку на пути из Грузии во Вьетнам. Её 31 августа задержали в аэропорту Алматы, о чём она сама в тот же день сообщила "Дождю". По словам адвоката Мурата Адама, которого цитирует "Орда", Емельянова "не думала, что здесь её заставят проходить регистрацию в пограничной зоне. Как оказалось, ей нужно было забирать багаж и снова его сдавать в аэропорту Алматы, хотя авиакомпания была одна и та же. Для этого ей и нужно было пройти повторную регистрацию".

Впоследствии стало известно, что её отправили в СИЗО Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции.

В России против Емельяновой в 2021 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в краже телефона у таксиста. Вину она отрицает, правозащитники говорят о том, что в деле есть признаки сфабрикованности. Емельянова утверждала, что в ходе допросов по этому делу подвергалась пыткам. В июле 2022 года дело дошло до суда, однако Емельянова к тому времени покинула Россию.

"Ковчег" отмечает, что ряд правозащитных организаций занимается помощью россиянке. Её адвокат Мурат Адам, как отмечает "Медиазона", ранее защищал других российских активистов, которых задерживали в Казахстане и хотели экстрадировать в Россию. Некоторые из них — Наталья Нарская, Айхал Аммосов, Евгения Балтатарова — вскоре были выпущены из-под стражи. Были, однако, и случаи экстрадиции россиян из Казахстана в Россию.