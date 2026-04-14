В Казани есть пострадавшие в результате ЧП на пороховом заводе

На пороховом заводе в Казани во вторник произошел пожар. В пабликах также появилась информация о взрыве в районе завода. Издание KazanFirst пишет, что жителей Кировского района города напугал сильный грохот, после чего прошла ударная волна. Спустя некоторое время "после хлопка" стало известно о следующих в сторону завода пожарных машинах, сообщает издание.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар и частичное обрушение конструкций, и что причина происшествия носит техногенный характер.

По предварительным данным, которые приводит региональный Минздрав, пострадали два человека. С ранениями различной степени тяжести их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и городскую больницу №7.

Каких-либо свидетельств причастности Украины к этому происшествию в открытом доступе нет, сообщений о налете украинских дронов или ракет в Татарстане во вторник не было, отмечает Русская служба Би-би-си.

Казанский пороховой завод - старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилинового пороха и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничий и спортивный порох, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.