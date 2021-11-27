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В Кемерове арестованы пятеро обвиняемых по делу о гибели шахтёров

Автомобиль "Скорой помощи" у входа в здание администрации шахты "Листвяжная"

Суд в Кемерове арестовал всех пятерых обвиняемых по делу об аварии на шахте Листвяжная

Суд в Кемерове арестовал всех пятерых обвиняемых по делу об аварии на шахте Листвяжная. В их числе трое руководителей шахты и двое инспекторов Ростехнадзора. Никто из обвиняемых своей вины не признал.

"По одному хоронить будут, чтобы люди с ума не сошли"
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"По одному хоронить будут, чтобы люди с ума не сошли"

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Утром в результате взрыва метана и последующего пожара на шахте погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Более 60-ти пострадали.

Всего под землёй было 285 человек. Большую их часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но вскоре они были отозваны из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

В больницах находятся 49 человек - 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

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