В Кемерове бросили "коктейль Молотова" в военкомат

Вечером 28 октября в дверь военкомата в Кемерове бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом изданию "Ваш город" сообщил источник в правоохранительных органах.

Издание NGS42 со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кемеровской области пишет, что пожар потушили, пострадавших нет. Подозреваемого в поджоге задержали. Собеседник издания сообщил, что "коктейль Молотова" в здание бросила женщина.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с "коктейлями Молотова". После объявления мобилизации случаев поджогов стало еще больше. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов военкоматов и администраций.