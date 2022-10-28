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В Кемерове бросили "коктейль Молотова" в военкомат

Вечером 28 октября в дверь военкомата в Кемерове бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом изданию "Ваш город" сообщил источник в правоохранительных органах.

Издание NGS42 со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кемеровской области пишет, что пожар потушили, пострадавших нет. Подозреваемого в поджоге задержали. Собеседник издания сообщил, что "коктейль Молотова" в здание бросила женщина.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с "коктейлями Молотова". После объявления мобилизации случаев поджогов стало еще больше. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов военкоматов и администраций.

  • После учащения случаев поджогов военкоматов, в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

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