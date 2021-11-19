В Кемерове суд запретил активисту быть блогером на 2,5 года

Кемеровский областной суд на два с половиной года запретил блогеру Михаилу Алфёрову размещать "обращения и иные материалы" в соцсетях и в интернете, сообщает ОВД-Инфо (включён в список "иноагентов").

Суд признал Алфёрова виновным в оправдании нацизма и назначил наказание в виде запрета определённых действий. На сайте суда говорится , что в дело включены также два эпизода, связанные с оскорблением представителей власти.

Алфёров стал обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма в июле прошлого года. Следствие посчитало, что в одном из видео блогер оскорбительно высказался о Великой Отечественной войне и Дне победы. В самом ролике Алфёров рассказывает о символике 9 мая и критикует, что её размещают в том числе на бутылках с алкоголем, - сообщает Сибирь.Реалии.

Также блогеру вменили оскорбление полицейского из-за двух видео, в которых он якобы оскорбляет оперуполномоченную Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.

Ранее в отношении Алфёрова завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды из-за ролика о возвращении в Россию политика Алексея Навального. До 1 сентября блогер сидел под домашним арестом.

Михаил Алфёров — оппозиционный блогер из Кемеровской области, ведет Ютуб-канал "Сказочный Кузбасс". Блогер неоднократно сталкивался с давлением со стороны властей. В сентябре 2020 года его арестовали на 11 суток, а также назначили 98 часов обязательных работ по делу об оскорблении представителей власти.

В июне 2020 года Михаил Алфёрова оштрафовали за надпись "Путин - вор" на сугробе. Кроме того, в отношении блогера проводят доследственную проверку о клевете из-за маски с надписью "Путин вооор".

В июне 2019 года в отношении Алфёрова возбудили уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. Потерпевшая, сборщица задолженностей от управляющей компании, заявила, что Алфёров брызнул в нее перцовым баллончиком. Активист это отрицает.

В июле того же года на блогера завели еще одно уголовное дело по статье об оскорблении судьи. Его пытались привлечь к ответственности за уклонение от обязательных работ, и он якобы назвал судью "существом".