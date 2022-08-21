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В Кемерово заключённые захватили в заложники сотрудников СИЗО

В Кемерово восемь заключённых, содержащихся в следственном изоляторе №1, захватили в заложники сотрудников СИЗО.

Как сообщает РБК, арестанты заблокировали в камере трёх сотрудников при проведении ими проверки, потребовав переговоров с прокурором области и руководством ФСИН. Что сподвигло заключённых на такие действия - не сообщается.

По данным телеграм-канала Baza, на территорию СИЗО зашёл спецназ, с захватившими заложников начались переговоры, в результате которых один из сотрудников изолятора был освобождён.

СМИ сообщает, что изначально заключённые захватили двух женщин и одного мужчину. В заложниках остаются 21-летняя Ангелина Д. (фамилия не сообщается) и 23-летний Юрий М.

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